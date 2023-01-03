Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил о перегруппировке российских войск в Запорожской области.

Об этом он рассказал в эфире Марка Фейгина.

По его словам, усиление этой группировки связано с опасениями российского командования относительно удара ВСУ на Мелитополь.

Ранее советник мэра Мариуполя сообщал, что россияне перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

Мелитополь является ключевым пунктом для удержания Россией сухопутного коридора в Крым, что, исходя из заявлений представителей российских властей является одной из ключевых стратегических задач Москвы.

В тоже время, эксперты предполагают, что ВСУ могут начать наступление на Мелитополь, чтоб этот сухопутный коридор перерезать.

Поэтому, вероятно россияне и перебрасывают на данное направление подкрепления.

Также поступали данные, что россияне строят укрепления в Мелитополе. Этот город является ключевым для контроля сухопутного коридора РФ в Крым.

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