В селе Чулаковка Херсонской области после удара ВСУ 31 декабря погибло и ранено порядка 500 солдат противника, сообщают в Генштабе ВСУ.

В РФ это сообщение не комментировали.

Также в утренней сводке Генштаба сообщают, что цель противника - выход на административные границы Донецкой области. Для этого он принимает меры с целью поддержки наступательного потенциала и пополнения за счёт мобилизованных, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Наступление продолжается на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана противник пытается улучшить такическое положение. В Новопавловском направлении усиливает свою группировку.

Отражены атаки в Луганской области (Макеевка, Стельмаховка, Площанка, Белогоровка) и в Донецкой (Раздоловка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка).

За сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара. Все шесть ракет, а также 30 авиаударов пришлись по гражданской инфраструктуре.

При этом было пущено 27 "Шахидов", все они были сбиты.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.