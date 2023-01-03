Украинские войска продолжают постепенно продвигаться на направлении Сватово-Кременная. Трасса Сватово-Кременная контролируется огнем ВСУ.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"Чтобы перемещаться между этими городами, россияне вынуждены делать круг через Старобельск", - заявил он.

Утром Гайдай заявлял, что украинские военные лишь выходили на эту трассу, сейчас же сообщается об огневом контроле.

Разведка Британии в отчете, опубликованном в понедельник сообщала, что последние дни РФ и Украина вели бои за трассу Р66 - ключевой для РФ маршрут снабжения между Белгородской областью РФ и "ЛДНР".

Напомним, в новогоднем обращении президент Зеленский упомянул Кременную и Сватово в Луганской области среди ключевых целей в этом году.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.