Украинским военным осталось до Кременной Луганской области 5 километров.

Об этом сообщил в четверг, 29 декабря, советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

"Эта история неприятная для них и достаточно оптимистичная для нас, но посмотрим. Там пластилиновая страна: настолько размокшая земля, что наступать сложно. Плюс неплохая оборона противника – они превратили Кременную в укрепрайон. Так что быстро там не будет. Великих достижений в течение двух-трех ближайших дней ждать не стоит", – сказал он.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович сообщил о серьезных потерях ВСУ в Бахмуте и Соледаре.

Война в Украине продолжается уже 309-й день. "Страна" следит за новостями 29 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 308-го дня войны. В The New York Times недавно написали, что Украина приближается к возвращению Кременной. В ВСУ вчера заявили, что пока не готовы комментировать ситуацию и что на этом направлении продолжается работа наших подразделений. Зеленский выступил с посланием к Раде, в котором сказал, что Украина продолжает идти к победе. В Кремле заявили, что не примут никаких планов урегулирования, если они не будет признавать за РФ контроль над оккупированными украинскими территориями.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.