Последние пять дней РФ и Украина вели бои за трассу Р66 - ключевой для РФ маршрут снабжения между Белгородской областью РФ и "ЛДНР".

Об этом говорится в свежем отчете разведки Великобритании.

"Ее использование было прервано украинской артиллерией с октября. Но, если Украине удастся обезопасить маршрут, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной", - говорится в отчете.

Напомним, в Новогоднем обращении президент Зеленский упомянул Кременную и Сватово в Луганской области среди ключевых целей в этом году.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, украинским военным осталось до Кременной Луганской области 5 километров, но великих достижений в течение двух-трех ближайших дней ждать не стоит.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.