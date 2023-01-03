ВСУ выходили на трассу Р-66, соединяющую Сватово и Кременную - Гайдай
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные выходили на трассу Р-66, соединяющую Сватово и Кременную.
Об этом он сказал в эфире "24 канала".
"Есть несколько видео, где наши бойцы даже выходят на трассу Р-66, которая соединяет Кременную и Сватово и уничтожают там врага", - заявил Гайдай.
Он также заявил, что "возле Сватово и Кременной ВСУ понемногу продвигаются вперед".
По его словам, украинская артиллерия "усложнила логистику россиянам", противник вынужден подвозить боекомплект фурами непосредственно из Луганска каждый раз на новые места, а уже потом - на позиции.
Напомним, разведка Британии в отчете, опубликованном в понедельник сообщала, что последние дни РФ и Украина вели бои за трассу Р66 - ключевой для РФ маршрут снабжения между Белгородской областью РФ и "ЛДНР".
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