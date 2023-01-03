Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные выходили на трассу Р-66, соединяющую Сватово и Кременную.

Об этом он сказал в эфире "24 канала".

"Есть несколько видео, где наши бойцы даже выходят на трассу Р-66, которая соединяет Кременную и Сватово и уничтожают там врага", - заявил Гайдай.

Он также заявил, что "возле Сватово и Кременной ВСУ понемногу продвигаются вперед".

По его словам, украинская артиллерия "усложнила логистику россиянам", противник вынужден подвозить боекомплект фурами непосредственно из Луганска каждый раз на новые места, а уже потом - на позиции.

Напомним, разведка Британии в отчете, опубликованном в понедельник сообщала, что последние дни РФ и Украина вели бои за трассу Р66 - ключевой для РФ маршрут снабжения между Белгородской областью РФ и "ЛДНР".

Также мы писали, что The New York Times показала, как проходил канун Нового года в артиллерийской бригаде ВСУ, воюющей у Кременной.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

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