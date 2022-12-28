Силы обороны Украины ведут мощную работу в направлении Кременной Луганской области с целью ее деоккупации. Не менее важным является освобождение Сватово.

Об этом заявил в эфире телемарафона представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"На этом направлении продолжается определенное время идет мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут значительный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности", – заявил Череватый, комментируя информацию в СМИ о наступлении ВСУ на направлении Сватово-Кременная.

Кроме того, также подтвердил, что командование россиян переместилось из Кременной в Рубежное. По его словам, "это традиционная практика".

"После серии поражений, которые они потерпели в Украине, они на всякий случай перемещают свои командные пункты", – сказал Череватый.

Он пояснил, что освобождение Кременной и Сватово имеет важное военное значение, поскольку оно откроет путь к деоккупации других городов Луганской области.

Как писала "Страна", судя по карте боевых действий в Украине от Института изучения войны, ВСУ продвигаются к Кременной, россияне наступают в районе Бахмута.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай опроверг слухи о том, что украинские войска зашли в Кременную.

Тем временем война в Украине продолжается уже 308-й день. "Страна" следит за новостями 28 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 307-го дня войны. Основные боевые действия в Украине по-прежнему сосредоточены вокруг Бахмута и Сватово. Под Кременную россияне перебрасывают крупные подкрепления, чтоб не допустить прорыва ВСУ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.