В Украине продолжается война с Россией. Фото: Генштаб ВСУ

Американский Институт изучения войны 27 декабря опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная.

Об этом идет речь в отчете на сате Института. 

Украинские источники сообщают, что украинские войска ведут бой возле Кременной, пишет Институт изучения войны. В частности, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 26 декабря отметил, что боевые действия ведутся недалеко от Кременной и что российское командование из Кременной эвакуировано в Рубежное, примерно в 10 км к юго-востоку. В то же время Гайдай опроверг сообщения об освобождении Кременной украинскими войсками и призвал к терпению.

Карта боевых действий в Украине

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута 25 и 26 декабря. В сводке также отмечено, что российские источники утверждали, что российские войска добились ограниченных успехов к северо-востоку от Бахмута. Также российские силы продолжали наземные атаки вдоль западной окраины Донецка.

Карта боевых действий в Украине

Институт изучения войны также упоминает, что украинские военные представители указали, что российские силы могут сосредоточить некоторые неуказанные силы для наступательных или показательных операций в Запорожской области и что российские силы пытаются провести небольшие боевые разведывательные операции, чтобы выйти на правобережную часть Херсонской области.

Карты боевых действий в Украине

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