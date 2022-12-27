Американский Институт изучения войны 27 декабря опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово - Кременная.

Об этом идет речь в отчете на сате Института.

Украинские источники сообщают, что украинские войска ведут бой возле Кременной, пишет Институт изучения войны. В частности, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 26 декабря отметил, что боевые действия ведутся недалеко от Кременной и что российское командование из Кременной эвакуировано в Рубежное, примерно в 10 км к юго-востоку. В то же время Гайдай опроверг сообщения об освобождении Кременной украинскими войсками и призвал к терпению.

Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута 25 и 26 декабря. В сводке также отмечено, что российские источники утверждали, что российские войска добились ограниченных успехов к северо-востоку от Бахмута. Также российские силы продолжали наземные атаки вдоль западной окраины Донецка.

Институт изучения войны также упоминает, что украинские военные представители указали, что российские силы могут сосредоточить некоторые неуказанные силы для наступательных или показательных операций в Запорожской области и что российские силы пытаются провести небольшие боевые разведывательные операции, чтобы выйти на правобережную часть Херсонской области.

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