Россияне перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь - мэр Мариуполя

Россияне перебрасывают дополнительные подразделения военной техники, живой силы из Мариуполя через Мангуш на Бердянск и Мелитополь.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

"Большое количество военной техники зашло со стороны России и двинулось через Мангуш в направлении Бердянск/Мелитополь", - пишет Петр Андрющенко.

Отметим, что Мелитополь является ключевым пунктом для удержания Россией сухопутного коридора в Крым, что, исходя из заявлений представителей российских властей является одной из ключевых стратегических задач Москвы.

В тоже время, эксперты предполагают, что ВСУ могут начать наступление на Мелитополь, чтоб этот сухопутный коридор перерезать.

Поэтому, вероятно россияне и перебрасывают на данное направление подкрепления.

Кроме того, во время недавней коллегии минобороны РФ, на которой присутствовал Путин, заявлялось о развертывании трёх мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях.

Напомним, что 16 декабря уже сообщалось об усилении перемещения военной техники в направлении Бердянск - Мелитополь.

Ранее поступали данные, что россияне строят укрепления в Мелитополе. Этот город является ключевым для контроля сухопутного коридора РФ в Крым.

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