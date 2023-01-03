Установка флага Украины на острове Большой Потемкинский, который находится в устье Днепра возле Херсона, является сигналом для врага и предупреждением о будущих операциях. Однако говорить о его освобождении пока рано.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Установка флага - это сигнал для врага, что мы работаем, земля наша и это все Украина, а также это напоминание противнику о необратимости тех процессов, которые мы запланировали. Но говорить об освобождении еще рано. Следует осознавать, что такие провозглашения могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей военной операции. Заметьте, военный говорил о том, что установлен флаг, не об освобождении", - заявила Гуменюк.

Остров находится между левым и правым берегом Днепра и может открыть дорогу для дальнейшего продвижения ВСУ вглубь левобережья Херсонской области.

Напомним, ранее в сети появился ролик, снятый украинскими военными, как утверждается, на острове Большой Потемкинский. На кадрах военные были на фоне флага Украины.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.