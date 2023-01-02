Президент Украины Владимир Зеленский утвердил образование Олешковской городской военной администрации в Херсонской области.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Главой администрации стала Татьяна Гасаненко - первая заместительница городского головы Олешек Евгения Рыщука. В 2017-2019 годах Гасаненко возглавляла Голопристанскую районную государственную администрацию, была депутатом Херсонского облсовета предыдущего созыва.

Напомним, что Олешки находятся на левом берегу Днепра, под контролем РФ.

Напомним, 14 декабря Зеленский создал новые военные администрации в Херсонской области. В числе них Белозерская поселковая военная администрация, Музыковская сельская военная администрация, Присивашская сельская военная администрация и Тавричанская сельская военная администрация.

Также мы писали о том, как на освобожденных территориях Харьковской области были организованы 13 военных администраций.

Кроме того, сообщалось, что Зеленский создал 14 новых военных администраций в Донецкой области.

Как писала "Страна", Кабмин постановил уничтожать символику вторжения РФ на освобожденных территориях за неделю.