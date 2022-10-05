Синегубов сообщил о том, что указом президента созданы 13 военных администраций в Харьковской области. Фото: Фейсбук

В Харьковской области указом Зеленского образованы 13 военных администраций на освобожденных территориях.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

Начальниками образованных военных администраций назначены:

  1.  Чугуевская городская военно-гражданская администрация – Минаева Галина Николаевна;
  2.  Малиновская поселковая военная администрация – Семерьянов Николай Иванович;
  3.  Циркуновская сельская военная администрация – Сикаленко Николай Васильевич;
  4.  Роганская поселковая военная администрация – Черненко Мария Викторовна;
  5.  Липецкая сельская военная администрация – Слабченко Алексей Николаевич;
  6.  Дергачевская городская военная администрация – Задоренко Вячеслав Валентинович;
  7.  Ольховская сельская военная администрация – Шмиголь Александр Николаевич;
  8.  Великобурлукская поселковая военная администрация – Терещенко Виктор Николаевич;
  9.  Оскольская сельская военная администрация – Загоруйко Геннадий Николаевич;
  10.  Изюмской городской военной администрации – Марченко Валерий Витальевич;
  11.  Боровская поселковая военная администрация – Тертышный Александр Владимирович;
  12.  Балаклейская городская военная администрация – Карабанов Виталий Юрьевич;
  13.  Золочевская поселковая военная администрация – Коваленко Виктор Николаевич.

Олег Синегубов сообщил о том, что в Харьковской области указом президента образованы 13 военных администраций на освобожденных территориях

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