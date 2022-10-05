В Харьковской области указом Зеленского образованы 13 военных администраций на освобожденных территориях.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.

Начальниками образованных военных администраций назначены:

Чугуевская городская военно-гражданская администрация – Минаева Галина Николаевна; Малиновская поселковая военная администрация – Семерьянов Николай Иванович; Циркуновская сельская военная администрация – Сикаленко Николай Васильевич; Роганская поселковая военная администрация – Черненко Мария Викторовна; Липецкая сельская военная администрация – Слабченко Алексей Николаевич; Дергачевская городская военная администрация – Задоренко Вячеслав Валентинович; Ольховская сельская военная администрация – Шмиголь Александр Николаевич; Великобурлукская поселковая военная администрация – Терещенко Виктор Николаевич; Оскольская сельская военная администрация – Загоруйко Геннадий Николаевич; Изюмской городской военной администрации – Марченко Валерий Витальевич; Боровская поселковая военная администрация – Тертышный Александр Владимирович; Балаклейская городская военная администрация – Карабанов Виталий Юрьевич; Золочевская поселковая военная администрация – Коваленко Виктор Николаевич.

Напомним, ранее ВСУ освободили Боровую и большую часть Боровской громады под Харьковом.

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