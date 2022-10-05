На освобожденных территориях Харьковской области организованы 13 военных администраций
В Харьковской области указом Зеленского образованы 13 военных администраций на освобожденных территориях.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Телеграм-канале.
Начальниками образованных военных администраций назначены:
- Чугуевская городская военно-гражданская администрация – Минаева Галина Николаевна;
- Малиновская поселковая военная администрация – Семерьянов Николай Иванович;
- Циркуновская сельская военная администрация – Сикаленко Николай Васильевич;
- Роганская поселковая военная администрация – Черненко Мария Викторовна;
- Липецкая сельская военная администрация – Слабченко Алексей Николаевич;
- Дергачевская городская военная администрация – Задоренко Вячеслав Валентинович;
- Ольховская сельская военная администрация – Шмиголь Александр Николаевич;
- Великобурлукская поселковая военная администрация – Терещенко Виктор Николаевич;
- Оскольская сельская военная администрация – Загоруйко Геннадий Николаевич;
- Изюмской городской военной администрации – Марченко Валерий Витальевич;
- Боровская поселковая военная администрация – Тертышный Александр Владимирович;
- Балаклейская городская военная администрация – Карабанов Виталий Юрьевич;
- Золочевская поселковая военная администрация – Коваленко Виктор Николаевич.
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