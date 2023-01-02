В Бериславе Херсонской области обстрелян местный рынок. Вероятно, огонь велся из танка со стороны контролируемой РФ Каховки.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в своем телеграм-канале.

Известно о пятерых раненых, трое из них - в тяжелом состоянии, их будут эвакуировать в Херсон.

Напомним, на Новый год Херсонскую область обстреляли 40 раз, сообщалось о раненных детях.

Также мы писали, что россияне обстреляли Олешки Херсонской области. В результате, погибла женщина.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.