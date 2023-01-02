Кабинет министров Украины утвердил план действий органов исполнительной власти по восстановлению деоккупированных территорий территориальных громад, в котором содержится 131 пункт.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №1219-р от 30 декабря 2022 г.

Согласно документу, в течение недели с момента деоккупации должна быть уничтожена символика, определенная законом "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину".

Кроме того, безотлагательно после разминирования будет обеспечено возобновление обращения национальной валюты, возобновление работы отделений банков и "Укрпочты", банкоматов, сервисов для терминалов, в том числе сервиса "Наличные на кассе".

В то же время, выявление лиц, причастных к коллаборационной деятельности и пособничеству государству-агрессору, планируется "постоянно с даты завершения временной оккупации".

Также в числе неотложных мер такие:

проведение мер по очистке территорий от взрывоопасных предметов, разборке завалов;

возобновление деятельности органов местного самоуправления, военных администраций, территориальных органов исполнительной власти;

обеспечение работы территориальных правоохранительных органов;

обеспечение населения пищевыми продуктами и продуктами первой потребности;

обеспечение лекарством и оказание медицинской помощи;

восстановление функционирования украинского языка как государственного с учетом защиты языков коренных народов;

привлечение международной технической помощи по восстановлению поврежденной инфраструктуры;

возобновление обращения гривны и казначейского обслуживания;

обеспечение осуществления социальных выплат и пенсий;

восстановление централизованного водоснабжения и т.д.

За каждым мероприятием закреплены ответственные исполнители. В большинстве случаев это военные администрации и органы местного самоуправления.

Напомним, по данным опроса центра Разумкова и Деминициатив, более 60% украинцев считают, что не нужно идти на компромиссы с РФ ради мира.

Также мы писали, что по результатам опроса группы "Рейтинг", большинство украинцев считает, что победой Украины в войне будет освобождение всей территории страны в границах 1991 года, включая Крым и Донбасс.