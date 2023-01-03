В Херсонской области за сутки из-за обстрелов погибли два человека, еще девять жителей - ранены.

Об этом 3 января сообщает в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Территорию Херсонской области за сутки обстреляли 79 раз, город Херсон - 32 раза.

В городе снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома, добавил он.

Ранее мы писали, что сколько людей остаются в Херсоне под постоянными обстрелами.

Также сообщалось, что Зеленский создал Олешковскую городскую военную администрацию в Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.