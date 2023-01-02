В Силах обороны Херсона подсчитали, сколько людей остаются в городе под постоянными обстрелами
В Херсоне на данный момент находятся 60-70 тысяч человек из довоенных 330 тысяч.
Об этом сообщил глава пресс-службы Сил обороны города Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тысяч человек, сейчас примерно 60-70 тысяч. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-то другие условия не позволяют это сделать. Есть те, которые просто остаются, потому что считают это нормой", – сказал он.
Плетенчук призвал уехавших херсонцев не спешить с возвращением из-за сильных обстрелов города.
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