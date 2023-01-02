В Херсоне на данный момент находятся 60-70 тысяч человек из довоенных 330 тысяч.

Об этом сообщил глава пресс-службы Сил обороны города Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"В начале полномасштабного вторжения численность населения Херсона составляла около 330 тысяч человек, сейчас примерно 60-70 тысяч. Это как раз маломобильные группы граждан или социально незащищенные категории населения, которые не могут себе позволить уехать или какие-то другие условия не позволяют это сделать. Есть те, которые просто остаются, потому что считают это нормой", – сказал он.

Плетенчук призвал уехавших херсонцев не спешить с возвращением из-за сильных обстрелов города.

Напомним, что на Новый год Херсонскую область обстреляли 40 раз, ранены дети.

А сегодня вечером украинские военные показали видео освобождения острова под Херсоном, что открывает путь на левый берег Днепра.

"Страна" публиковала большой материал о ситуации в Херсоне через месяц после освобождения.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.