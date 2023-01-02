В сети появился ролик, снятый украинскими военными, как утверждается, на острове Большой Потемкинский в устье Днепра возле Херсона.

Генштаб о Большом Потемкинском ничего не сообщал.

Остров находится между левым и правым берегом Днепра и может открыть дорогу для дальнейшего продвижения ВСУ вглубь левобережья Херсонской области.

В начале декабря Алексей Арестович сообщал, что россияне высадили десант на этом острове.

Напомним, что по последним данным Генштаба ВСУ, российские войска сейчас перегруппировываются на Херсонщине.

Война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.