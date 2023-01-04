ВСУ сорвали планы армии РФ в Донецкой области: захватить Соледар и окружить Бахмут до конца 2022 года. В 2023 году их натиск постепенно продолжает расти.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"Нам удалось сорвать планы врага. Даже в условиях преимущества противника в силах и средствах они не смогли выполнить поставленную их командованием задачу – захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря", - цитирует Сырского медиа центр Минобороны.

При этом РФ продолжает "ползучее наступление" в Донецкой области.

"Многочисленные штурмы наших позиций продолжались даже в новогоднюю ночь, а за первые три дня нового года интенсивность боевых действий постепенно росла", - отметил генерал-полковник.

Ранее разведка Британии рассказала о ситуации под Бахмутом и оценила шансы РФ на прорыв в этом районе.

Тем временем украинские спикеры заявили, что ВСУ взяли под огневой контроль трассу Сватово-Кременная.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.