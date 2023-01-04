В ВСУ ожидают, что следующую ракетную атаку РФ нанесет 6-7 января.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".

"Следующую ракетную атаку мы ожидаем в районе православного Рождества", - сказала Гуменюк.

По ее словам, внимательными стоит быть каждый день, и особенно по ночам - потому что у россиян еще есть запас дронов, которые они используют в ночное время.

Напомним, ранее Зеленский предупредил украинцев о новых длительных атаках России иранскими дронами.

Также мы писали, что данные украинской разведки свидетельствуют, что РФ готовится к новому массированному ракетному обстрелу Украины.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.