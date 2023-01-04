Данные украинской разведки свидетельствуют, что РФ готовится к новому массированному ракетному обстрелу Украины.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК Украина".

"Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", - заявил он.

Также многое зависит от погоды. По его словам, сейчас "как раз нормальная погода для применения более высокоточного вооружения".

"Шахиды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере, в Киеве, подходящая", - сообщил представитель ГУР.

Ранее в Воздушных силах ВСУ оценили вероятность нового удара РФ перед Рождеством.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.