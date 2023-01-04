Украина тратит на дешевые иранские дроны ракеты, которые примерно в семь раз дороже. Это может повлиять на "разрядку" украинской ПВО с помощью беспилотников.

Об этом пишет New York Times.

Один "Шахид" может стоить 20 тысяч долларов, а стоимость пуска ракеты - от 140 тысяч долларов за С-300 до полумиллиона долларов в случае с американскими NASAMS (по данным других источников, около миллиона долларов - Ред.).

Хотя по беспилотникам пытаются использовать зенитные орудия или стрелковое оружие, ночное применение "Шахидов" заставляет использовать и ракеты наземной ПВО.

"В минувшие выходные, по словам официальных лиц, Украина несколько раз использовала ракеты класса "земля-воздух", выпущенные из комплекса НАСАМС", - пишет газета.

"И это, по мнению некоторых военных экспертов, может в долгосрочной перспективе благоприятствовать Москве", - добавляет издание, говоря о разрядке украинской ПВО с помощью беспилотников.

Ранее Воздушные силы ВСУ заявили, что украинская ПВО уничтожила 100% дронов, запущенных РФ в 2023 году.

Также стало известно, что россияне запускают дроны-камикадзе по руслу Днепра на малой высоте, чтобы оставаться незамеченными.

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.