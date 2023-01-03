Противовоздушная оборона Украины за первые двое суток нового года уничтожила 84 дрона -100%, запущенных российскими войсками.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что всего с сентября украинские силы уничтожили около 500 вражеских дронов.

"Готовиться будем. Дроны сбиваем. Как видите, за двое суток - это новогодняя ночь и после новогодней ночи - сбито 84 дрона. 100% было сбито противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда. Дроны уже близятся к цифре полтысячи с 11 сентября. Это полтысячи только сбитых дронов. Немного меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября", - рассказал Игнат.

Ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия чаще всего применяет иранские дроны "Шахед" для ударов по Киеву.

Напомним, вчера в вечернем сообщении президент Зеленский предупредил, что в ближайшие дни возможны новые атаки - у РФ планы длительной атаки "Шахедами" для истощения украинской ПВО, энергетики и людей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.