Система ПВО Севастополя сбила второй за сегодня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Черным морем, атака продолжается.

Об этом сообщил "губернатор" города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

"Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие", - написал Развожаев.

До этого ПВО работала в городе 30 декабря.

Между тем война в Украине продолжается уже 313-й день. "Страна" следит за новостями 2 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 312-го дня войны . В новогоднюю ночь по Украине РФ выпустила 45 беспилотников "Шахид", все они были сбиты. Большая часть - над Киевом и областью. В Херсоне всю ночь были удары, задевшие детскую областную больницу. Пострадали двое детей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.