"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев вывез все свое имущество, включая собак и кошек, на Кипр.

Об этом сообщает в понедельник, 2 января, Центр национального сопротивления Сил специальных операций.

По данным Центра, он вывез туда также двоих детей.

Сам Развожаев у себя в Telegram сообщил, что "с удивлением узнал" об этом сообщении.

"Мой кот Сноу - патриот, и уже который год в Севастополе со мной. В новогодние праздники ест за двоих, спит за троих", - сообщил Развожаев, прикрепив к публикации фото своего кота.

Тему вывоза из Крыма на Кипр детей Развожаев никак в своем посте не упомянул.

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