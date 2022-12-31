Вместе с обменянными сегодня пленными в Украину вернулся знаменитый питбуль по кличке Адидас, которого россияне захватили вместе с защитниками "Азовстали", а потом вывезли в РФ.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Впоследствии собаку подарили главе Чечни Рамзану Кадырову, который дал псу новую кличку - Борз (по-чеченски - "Волк").

А теперь Адидас вернулся в Украину.

Напомним, в середине декабря Украина в рамках обмена пленными вернула 64 военных.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.