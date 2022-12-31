В субботу, 31 декабря, Украина в рамках обмена вернула из российского плена 140 военных: 82 из ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из Госпогранслужбы.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, домой вернулись 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицера и 118 сержантов и солдат.

Среди них - раненые, военные из Мариуполя, с острова Змеиный, с Бахмутского направления, а также добровольцы ТРо из Славутича.

Отметим, минобороны России сегодня заявило, что по обмену вернуло 82 российских военных.

Напомним, в середине декабря Украина в рамках обмена пленными вернула 64 военных.

Война в Украине продолжается уже 311-й день. "Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 310-го дня войны. Генштаб сообщил о последствиях позавчерашних обстрелов Украины. Арестович заявил, что РФ отправляет на Бахмут "непрекращающиеся волны пехоты". Путин и Си Цзиньпин по закрытой видеосвязи провели встречу.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.