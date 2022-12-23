Украинские командиры из "Азовстали", которые были освобождены из плена, сейчас находятся в удобных, комфортных условиях и ждут прибытия своих семей в Новый год. В целях безопасности они ограничены только в передвижении и коммуникациях.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

Дипломат сообщил, что украинские военные снабжены медикаментами, питанием и спортивными тренажерами.

Также Бондар отметил, что их физическое состояние улучшилось.

"Что, конечно, ограничено – это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром. Это, прежде всего, связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения. И второе – это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои все еще находятся в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению", – заявил Боднар.

Он также выразил надежду, что в будущем украинские защитники "Азовстали" появятся на публике и для сравнения продемонстрируют, как они выглядели после освобождения из плена и как выглядят сейчас.

Напомним, обмены пленными происходят между Украиной и РФ регулярно, Так, в ночь на 22 сентября произошел масштабный обмен. Детали "Страна" описывала в своем материале.

Кроме того, мы также сообщали, что представитель президента Турции Ибрагим Калин рассказал, как изначально турецкий и украинский президенты согласовывали обмен 15 командиров с "Азовстали". Но удалось договориться с россиянами только по поводу пятерых: Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламаря, Дениса Шлегу и Олега Хоменко.