Представитель президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что изначально турецкий и украинский президенты согласовывали обмен 15 командиров с "Азовстали". Но удалось договориться с россиянами только по поводу пятерых: Дениса Прокопенко, Сергея Волынского, Святослава Паламаря, Дениса Шлегу и Олега Хоменко.

"Мы не делали публичных заявлений, пока вопрос не был решен. Мы обсуждали этот вопрос со своими коллегами примерно 3-3,5 месяца. Список из 15 имен в конечном итоге сократился до пяти фамилий. Эти пять человек останутся в безопасности на нашей территории, пока война не закончится. Президент вел эти переговоры до того, как мы поехали во Львов (на встречу с Зеленским в августе - Ред.). В этом процессе украинская сторона также проявила конструктивный настрой", - заявил Калин в комментарии CNN Türk.

Ранее Командиры Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал тему последнего обмена пленными между Россией и Украиной. Как сообщает агентство "Анадолу", Эрдоган назвал лиц, освобожденных в рамках акции по обмену пленными и оставшихся в Стамбуле, "гостями Турции".

Из плена были освобождены командиры "Азова" с позывными Редис и Калина, а также командир морпехов Волына. Вскоре после обмена стало известно, что командиры "Азова" Редис и Калина находятся не в Украине, а в третьей стране, которой оказалась Турция.

Позже выяснилось, что командиры "Азова" останутся в Турции до конца войны.