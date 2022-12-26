В Киевской области иностранец пытался без разрешения матери вывезти двух малолетних детей за границу.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры сообщено о подозрении иностранцу, который пытался незаконно переправить двоих детей в возрасте 5 и 7 лет через государственную границу Украины (ст. 332 УК Украины).

Следствие установило, что подозреваемый, с целью организации незаконной переправки собственных детей через госграницу, приобрел билеты на самолет для себя и двух своих детей. Осознавая, что мать детей не согласится на их вывоз за пределы государства, иностранец обратился к знакомому с просьбой посодействовать в получении в территориальных органах опеки и попечительства справки, предоставляющей право на выезд детей за границу без согласия одного из родителей. За это он обещал заплатить ему 1500 долларов США", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Кроме того, решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды с целью влияния на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления (ч. 1 ст. 369-2 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ Нацполиции в Киевской области при оперативном сопровождении управления по борьбе с терроризмом Департамента защиты национальной государственности СБУ.

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