Во время атак дронами-камикадзе россияне запускают их по руслу Днепра, основная их цель - это Киев.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат напомнил, что во время последних атак 45 и 39 дронов - все были уничтожены.

"Летят дроны по руслу Днепра, основная цель - это столица. Два воздушных командования "Восток" и "Юг" уничтожили определенное количество дронов, некоторые на пути в столицу сбили истребители, а большая часть уничтожена на подступах к Киеву. Киевская зенитно-ракетная бригада поработала достаточно успешно", - сказал он в эфире "Украинского радио".

На вопрос, почему дроны не сбивают во время движения вдоль Днепра, Игнат ответил, что "радиолокационно они становятся менее видимыми, чем ближе прижимаются к земле". "Хочешь жить - прижимаешься ниже. Радиолокационная антенна, выявляющая цель, не будет ее видеть, если цель летит ниже уровня антенны", - объяснил Игнат.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил украинцев о новых длительных атаках России иранскими дронами.

Также "Страна" писала, что наступлением морозов на Донбассе может активнее использоваться тяжелая техника. Похолодание, которое может повлиять на ситуацию на фронте, начнется с 7 января.