В Украине в ближайшие годы невозможно поставить систему противоракетной обороны "Железный купол" (подобную используемой в Израиле). Для этого нужно очень много техники и ресурсов.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"В ближайшие годы мы не создадим никакого "купола" над всей территорией Украины - это невозможно физически, потому что систем ПВО поставить по такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты в середине страны просто невозможно. Это должно быть огромное количество техники, это невероятно дорого, на это необходим огромный ресурс государственный и человеческий, в частности", - сказал Игнат.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине не подходит система противоракетной обороны "Железный купол", потому что он не защищает от крылатых и баллистических ракет.

Также ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что Киев хочет купить систему противоракетной обороны "Железный купол".

В Израиле же не раз говорили, что Украина не получит "Железный купол".