Войска РФ могут готовить новую ракетную атаку по Украине, но в ближайшие два-три дня удары не угрожают нашей стране.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, в Черном море продолжается шторм, из-за этого врагу трудно удерживать большую корабельную группировку. Поэтому сейчас там пять кораблей без ракетоносителей, поскольку все они находятся в пунктах базирования. Там, как сказала Гуменюк, "продолжается какой-то процесс".

Гуменюк заявила, что, возможно, россияне готовят новые удары к Рождеству, но пока опасность не грозит.

"Возможно, новой подготовки учитывая календарь и перспективы того же Рождества, мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим "скрепам" очередным. Но это довольно не скоро будет, то есть еще 2-3 дня нам ракетная опасность нам такая критическая с моря не грозит", - рассказала она.

Также Гуменюк добавила, что россияне могут применять иранские "Шахеды" в ночное время.

Ранее Зеленский предупредил украинцев о новых длительных атаках России иранскими дронами.

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.