Ракетный удар в районе Краматорска Донецкой области попал в прямой эфир французского телеканала ТМС.

Об этом сообщается на сайте телеканала Quotidien.

Мощный взрыв произошел за спиной журналиста Поля Гаснье, как раз в то время, когда он вещал в прямом эфире.

На кадрах видно, что мощная яркая вспышка, которая возникла из-за взрыва, была совсем рядом с журналистом. По данным телеканала, "в нескольких десятках метрах".

Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 313-го дня войны. В российском тылу возросла активность украинских беспилотников, хотя Киев их не комментирует. Также получила развитие история о прилете по неподконтрольной Украине Макеевке в новогоднюю ночь. Украинская и российская сторона назвали данные по потерям. На востоке продолжаются бои в районе Бахмута в Донецкой и за контроль над трассой Р66 в Луганской области.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.