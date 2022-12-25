Сегодня, 25 декабря, российские войска снова обстреляли Краматорск в Донецкой области. Три ракеты попали в промышленную зону города.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко у себя в Facebook.

"Негодяи снова обстреляли Краматорск. Три ракеты ударили по промышленной зоне города. По предварительной информации, без жертв", - пишет мэр.

В свою очередь, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко опубликовал фото и видео последствий ракетного удара по Краматорску.

Напомним, 22 декабря российские военные нанесли два ракетных удара по городу Краматорск.

Также мы сообщали, что 24 декабря россияне за сутки 74 раза обстреливали Херсонскую область. Пять человек погибли, еще 17 - получили ранения.

Война в Украине продолжается уже 305-й день. "Страна" следит за новостями 25 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 304-го дня войны. Россияне обстреляли Херсон, погибли десять человек, еще 55 - ранены. В украинском командовании предупредили, что РФ может нанести массированные или одиночные ракетные удары по важным объектам Украины в канун праздников. В ВСУ и разведке прокомментировали вероятность наступления из Беларуси.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях в Украине и мире.