Россияне смогут продолжать интенсивные атаки на Украину дронами-камикадзе при условии, что Иран обеспечит соответствующий объем поставок беспилотников.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он заявил, что россияне за две ночи атак беспилотниками исчерпали около половины дронов, полученных в рамках последней партии из Ирана. Чтобы поддерживать такие темпы и масштабы атак, придется завозить дополнительные партии БПЛА, добавил Игнат.

"Если они будут делать это такими темпами, как взяли в те 2 ночи (судя по озвученной уже нашими определенными спецслужбами информации о 250 штуках, половину они уже, как минимум, использовали), то здесь уже можно условно считать. Не забывайте, что любая партия может быть подвезена еще. Россию разделяет с Ираном кусок Каспийского моря, они могут морским путем хоть ежедневно возить те дроны. Вопрос в том, готов ли Иран им предоставлять, имеет ли он столько, будут ли делать под видом производства на условном российском заводе, который они хотели себе построить где-то на территории РФ. Все зависит от поставок. Поэтому готовиться будем, дроны сбиваются", - сказал Игнат.

Также спикер командования Воздушных сил ВСУ призвал не недооценивать россиян, которые видят, что ВСУ научились эффективно сбивать дроны. Он считает, что самоцелью атак дронов могут быть не столько удары по объектам в Украине, сколько истощение украинской ПВО.

Напомним, в новогоднюю ночь было сбито 45 "Шахедов", которые атаковали нашу страну.

Также сообщалось, что в ночь с 1 на 2 января россияне нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе.

Кроме того, в ВСУ рассказали, когда вероятна новая ракетная атака РФ.