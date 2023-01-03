С наступлением морозов на Донбассе может активнее использоваться тяжелая техника
С наступлением морозов российские войска и ВСУ смогут активизировать использование тяжелой техники на Донбассе.
Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"Пока мы по динамике потерь видим, что сейчас резкая амплитуда роста в живой силе и минимально в технике. Потому что не могут они по такой вязкой почве использовать ее. Когда ударят морозы и подмерзнет почва, у обеих сторон появится возможность использования ударной техники", - сказал Череватый в эфире телемарафона.
По его словам, речь идет об использовании танков, БМП и БТР, но в зависимости от того, насколько промерзнет почва.
"И здесь кто как воспользуется инициативой. Конечно, наши командующие показывали в предыдущие разы, что мы переигрывали в таких штабных играх россиян и лучше учитывали все аспекты театра боевых действий и я верю, что в этот раз будет так же", - сказал Череватый.
Напомним, на Рождество на востоке Украины ожидаются сильные морозы. В Луганской области - до -12 мороза ночью, в Донецкой - до -11 мороза.
Также синоптик рассказала, когда в Украине ожидаются 16-градусные морозы и как долго в Украине продержится морозный пик.
Война в Украине продолжается уже 314-й день. "Страна" следит за новостями 3 января в своем онлайне.
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