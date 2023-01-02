На Рождество на востоке, где идут интенсивные боевые действия, ожидаются сильные морозы. В Луганской области - до -12 градусов ночью, в Донецкой - до 11 градусов мороза.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Самые сильные заморозки ожидаются на севере - в Сумской и Черниговской областях (-16...-18 градусов ночью, днем - -13..-11 градусов). Также будет холодно в Киевской (до -10 ночью), Житомирской (до -10), Харьковской (до -14 ночью) областях.

Теплее всего на западе (ночью 0... +2), и на юге - в Одесской области (ночью +1... -1, днем +2), в Херсоне и Николаеве (днем до +2, +3) и в Крыму (ночью до +4, днем до +8).

Ранее в СМИ неоднократно звучали заявления, что заморозки могут помочь в ВСУ с наступлением на востоке в районе Сватово и Кременной и на юге.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников в декабре заявлял, что на фронте из-за погоды снизилась активность, но после подмерзания грунта украинские войска пойдут в атаку.

В разведке США считают, что даже в условиях зимы и подмерзания почв боевые действия в Украине до весны не ускорятся, а замедлятся. Снижение темпов боевых действий в нашей стране сохранится в ближайшие несколько месяцев.