В первый понедельник нового года, который приходится на 2 января, в Украине ближе будет сухой антициклон Leonhard, чем влажный циклон Magdalene. То есть осадков у нас не будет в понедельник.

Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.



"...наша территория еще и будет принадлежать завтра теплому воздушному сектору, что, как почтенный старый кот, разлегся между атмосферными фронтами, которые никак не могут "укусить" дождями или снегом". То есть у нас будет тепло", - объясняет Диденко.

Температура воздуха даже ночью ожидается в пределах +1+7 градусов, а днем будет достигать +7+12 градусов. Чуть ниже завтра в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях: +6+9 градусов.

Порывистый ветер может быть разве что в Карпатах, Луганской области, на Донбассе, и на Харьковщине.

В Киеве 2 января будет преобладать сухая погода. Максимальная температура воздуха достигнет 9 градусов.

Пока что в Украине будет тепло, с небольшими колебаниями и сухо. 4-5 января температура воздуха начнет снижаться, 5 января появятся осадки.

"Пока по-мартовски тепло, выходите подышать свежим воздухом и увидеть друг друга, даже незнакомых. После прошлой ночи это будет вдвойне радостно, что нас так много", пишет синоптик.

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