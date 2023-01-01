В воскресенье днем, 1 января, в Киеве и во многих других городах и селах Украины зафиксирован температурный рекорд за все годы систематического наблюдения.

Вплоть до заката, по данным разных погодных сайтов, температура в столице Украины достигала 13 или 14 градусов по Цельсию.

Предыдущий температурный рекорд +11,1 градуса по Цельсию был зафиксирован в 1991 году.

Ранее мы писали, что, по прогнозам синоптика Натальи Диденко, 1 января в Украине ожидается +7...+14 градусов, в восточной части - +5...+9 градусов. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый.

Также "Страна" рассказывала, что украинцев призывают воздержаться от походов в горы в новогодние праздники. 1 января из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, предупредили в Укргидрометцентре.

Война в Украине продолжается уже 312-й день. "Страна" следит за новостями 1 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 311-го дня войны. В канун Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. По данным руководства ВСУ, из более чем 20 крылатых ракет разных типов удалось сбить шесть над Киевской областью, пять над Житомирской и одну над Хмельницкой. Противник также продолжил наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях. Между тем все чаще говорят о новом витке эскалации и попытке масштабного наступления РФ в ближайшее время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.