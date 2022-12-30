В Украине 31 декабря в течение дня ожидается +3...+9 градусов, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской областях - +1...+4 градуса. В южной части страны и западных областях столбики термометров поднимутся до отметок +7...+12 градусов. В ночные часы в большинстве областей Украины - от +2 до -3 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Сумской Харьковской, Полтавской, Луганской областях в ближайшую ночь - небольшой дождь, вероятно, с мокрым снегом. В Карпатах и ближайших к ним районах завтра также местами ожидаются осадки.

На остальной территории Украины - без существенных осадков, а на юге, юго-востоке и частично в центральной части страны возможна солнечная погода, сообщила Диденко. Ветер преимущественно юго-западный, порывистый.

1 января в Украине, по прогнозам синоптика, станет еще теплее. В течение дня ожидается +7...+14, в восточной части - +5...+9 градусов. Ветер юго-западный, умеренный, порывистый.

В Украине будет преобладать сухая погода, только в новогоднюю ночь в Черниговской и Сумской областях, а днем на Луганщине и Харьковщине возможны небольшие осадки, рассказала синоптик.

В Киеве 31 декабря и 1 января - без осадков. Ветер юго-западный, порывистый. 31 декабря ночью - около нуля, днем +4...+6 градусов. 1 января ночью около +5 градусов, днем +10...+12 градусов.

Как писала "Страна", 30 декабря синоптики обещали весеннее тепло.

Напомним, что украинцев призывают воздержаться от походов в горы в новогодние праздники.