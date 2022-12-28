В четверг, 29 декабря, осадков в Украине не предвидится, разве что атмосферный фронт в северных регионах принесет небольшой мокрый снег или дождь в частности, в Черниговскую, Сумскую и Киевскую области.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, Украина завтра будет в области повышенного атмосферного давления, этим и обусловлено отсутствие осадков в большинстве регионов.

Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь опустится до небольших "минусов", а днем в четверг столбики термометра покажут +3...+7 градусов, на юге - до +9 градусов. На северо-востоке и в восточных областях будет холоднее всего, 0...+3 градуса.

В Киеве 29 декабря осадки также маловероятны. Ночью будет от 0 до -2, днем - +1...+3 градуса.

В дальнейшем Украину ожидает потепление, днем 1 января максимальная температура воздуха будет +5...+12 градусов, а в восточной части +3...+8 градусов.

Ранее синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев на Новый год.

Тем временем, сегодня синоптики обещали пасмурную погоду с прояснениями. При этом в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью и осадками.