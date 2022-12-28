В среду, 28 декабря, в Украине облачно с прояснениями. Днем обещают плюсовую температуру.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Сегодня обойдется без существенных осадков. Лишь на Левобережье ночью небольшой мокрый снег и дождь.

Температура в течение суток от -2 до +3. На западе и юге днем +1...+6. На высокогорье днем 0...-5.

В Киеве ночью и днем температура от 0 до +2. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Прогноз погоды на 28 декабря от Укргидрометцентра

При этом в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью и осадками. Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Карта лавинной опасности в Карпатах

Также из-за погодных условий, которые держатся в последнее время, остается риск подъема воды в бассейнах рек Припять и Западный Буг. Местами там возможен выход воды и затопление заплавных территорий.

Напомним, что ранее синоптик рассказала о том, какая погода ожидает украинцев на Новый год.

Также мы писали, что недавно в Японии сильнейший снегопад, который обрушился на остров, унес жизни 17 человек.