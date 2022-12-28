Синоптики обещают сегодня пасмурную погоду с прояснениями
В среду, 28 декабря, в Украине облачно с прояснениями. Днем обещают плюсовую температуру.
Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Сегодня обойдется без существенных осадков. Лишь на Левобережье ночью небольшой мокрый снег и дождь.
Температура в течение суток от -2 до +3. На западе и юге днем +1...+6. На высокогорье днем 0...-5.
В Киеве ночью и днем температура от 0 до +2. Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Прогноз погоды на 28 декабря от Укргидрометцентра
При этом в Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи с оттепелью и осадками. Туристам советуют воздержаться от походов на высокогорье.
Карта лавинной опасности в Карпатах
Также из-за погодных условий, которые держатся в последнее время, остается риск подъема воды в бассейнах рек Припять и Западный Буг. Местами там возможен выход воды и затопление заплавных территорий.
Напомним, что ранее синоптик рассказала о том, какая погода ожидает украинцев на Новый год.
Также мы писали, что недавно в Японии сильнейший снегопад, который обрушился на остров, унес жизни 17 человек.