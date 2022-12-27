Из украденных 2300 гривен, мужчина вернул только 1800. Фото: rv.npu.gov.ua

В Сарненском районе Ровенкой области полиция разоблачила по следам на снегу местного жителя, который украл из киоска 2300 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Ровенской области.

"В полицию 21 декабря около девяти утра поступило сообщение от 47-летней работницы торгового киоска в селе Ивановка о нарушенной обстановке в помещении. Полицейские установили, что неизвестный путем отжима пластикового окна проник внутрь торгового павильона, откуда похитил из кассы денежные средства в сумме 2300 гривен", - говорится в сообщении. 

Полиция задержала злоумышленника неподалеку от места совершения преступления. В момент, когда правоохранители изучали место происшествия, неподалеку ходил мужчина, "который "крутился" поблизости и заметно нервничал".

"В ходе поверхностной проверки полицейские обнаружили, что отпечаток обуви 31-летнего жителя села Ивановка совпадал со следами, оставленными на снегу возле киоска. Поняв, что он разоблачен, мужчина признался в содеянном. 1800 гривен у злоумышленника изъяли, остальное он успел потратить на собственные нужды. Кроме того, изъяли лом и обувь, которые будут направлены на экспертизу", - добавили полицейские.

Следователи Сарненского районного отдела полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Вору грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. 

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