На высокогорье украинских Карпат с 30 декабря по 1 января удержится лавинная опасность, поэтому украинцам стоит отказаться от походов в горы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня, 30 декабря, удержится умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей.

31 декабря и 1 января из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев на Новый год в 2023 году. Морозов не предвидится, а 1 января возможен дождь. Температура будет преимущественно плюсовой. В начале 2023 будет преобладать теплая погода.

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