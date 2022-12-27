Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал снимки обычного чижа, но с необычным окрасом - канареечным.

Серия фотографий пернатого появилась в Фейсбуке организации.

Птица попалась на глаза одному из ученых заповедника в окрестностях села Оташев. Чиж обедал в кроне ольхи (чижи любят семена лиственных и хвойных деревьев).

Этих мелких птичек (по размеру они даже меньше воробья) часто держат в клетках ради их пения. Численность чижей в Европе оценивают в 13,6-21,1 миллионов пар - это составляет около 55% мировой популяции, оцениваемой примерно в 49-77 миллионов взрослых особей.

Как показывает статистика, птиц довольно много, однако размер их популяции постоянно сокращается.

Для гнездования чиж обычно выбирает смешанные и хвойные (преимущественно еловые) леса с примесью березы, ольхи, осины или других пород. Он стремится селиться на участках ельников рядом с небольшими водоемами.

Иногда пичуг можно встретить и в городских лесопарках, поскольку они не избегают соседства человека.

Ранее в Чернобыльском заповеднике рассказывали о мелком, но умелом пернатом хищнике.

Также заповедник публиковал фото лебедей на первом льду Припяти.