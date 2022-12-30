В пятницу, 30 декабря, синоптики обещают в Украине практически весенний теплый день.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня будет переменная облачность без осадков. Небольшой дождь и мокрый снег прогнозируют только в западных областях и в Житомирской области. Дневная температура от +4 до +9.

В Киеве 30 декабря переменная облачность без осадков. Днем до +5...+7.

Прогноз Укргидрометцентра 30 декабря

Также синоптики предупреждают о подъеме уровня воды на реке Припять с суточным объемом около 1–5 сантиметров. Возможно затопление сельхоз земель и отдельных приусадебных участков в Ковельском районе Винницкой области.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о подъеме воды в реках

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня к вечеру в Киеве может пройти небольшой дождь с мокрым снегом. Примерно такая же погода будет 31 декабря и 1 января.

Напомним, что ранее синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев на Новый год в 2023 году.

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