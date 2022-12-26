В Черновцах возле Петропавловского собора заметили десяток больших зеленых попугаев.

Фото удивительных птиц опубликовал в Facebook депутат Черновицкого городского совета Сергей Гринюк.

"Спасаю крупных зеленых попугаев, которые мерзнут на дереве возле Петропавловского собора. Типа спасаю от московского патриархата. Может, кто-то знает, как их спасти? Возможно, из биолаборатории сбежали и их ищут военные", - пошутил депутат.

Позже Гринюк сообщил, что уже разобрался в проблеме.

"Это попугаи крамера, инвазивный вид. Выдерживают -20 градусов мороза. Они всеядны. Когда снимал их, то видел, что они ели семена на дереве. А снега у нас большого уже не бывает. Такая у нас экзотика", - пояснил депутат.

При этом живущие рядом горожане рассказали, что попугаи поселились на дереве еще летом.

Ранее мы писали, что в начале декабря Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фото одних из самых грациозных птиц – лебедей-шипунов. Птицы собрались на первом льду реки Припять.

Также "Страна" рассказывала, что папуасы показали орнитологам потерянную более 100 лет назад птицу.