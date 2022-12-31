В воскресенье, 1 января 2023 года, в Украине "будет чувствоваться теплый запах весны". Воздух прогреется до +8...+14 градусов, в восточной части страны ожидается +4...+9 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в телеграм-канале.

"Ветер также в новогоднюю ночь и день напомнит о весне, западное направление, порывистый. Осадков практически не будет", - написала она.

В Киеве в новогоднюю ночь прогнозируют +4...+6 градусов, днем 1 января до +12 градусов. Без осадков, но ветрено.

Ранее мы писали о том, что в субботу, 31 декабря, в Карпатах выпал снег. Сегодня в горах сохраняется минусовая температура и туман.

Также мы писали, что украинцев призывают воздержаться от походов в горы в новогодние праздники. 31 декабря и 1 января из-за оттепели на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, предупредили в Укргидрометцентре.

Кроме того, сообщалось, что сегодня в Украине также было достаточно тепло. По прогнозам синоптика, в большинстве регионов в период новогодних праздников осадков не предвидтся.