В субботу, 31 декабря, в Карпатах выпал снег. Сегодня в горах сохраняется минусовая температура и туман.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 09:00, 31.12.2022 в г. Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 14 м/с., температура воздуха -3 градусов", - говорится в сообщении.

Также спасатели показали фото заснеженной горы.

Напомним, в Украине 31 декабря в течение дня ожидается +3...+9 градусов, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Луганской областях - +1...+4 градуса. В южной части страны и западных областях столбики термометров поднимутся до отметок +7...+12 градусов.

1 января в Украине, по прогнозам синоптика, станет еще теплее.

Также мы писали, что украинцев призывают воздержаться от походов в горы в новогодние праздники.

Вместе с тем, ранее мы писали о том, что в Японии бушевал сильнейший снегопад.

А на США обрушился снежный апокалипсис. Синоптики назвали его "циклон-бомба" с арктическими ветрами и морозами до -45 градусов.

"Страна" следит за новостями 31 декабря в своем онлайне .

Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.