Синоптики обещают сегодня весеннюю погоду по всей Украине.

Об этом говорит прогноз Укргидрометцентра за 2 января.

Во всех регионах ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Дневная температура в среднем +9...+11.

Теплее всего на юге, в Закарпатье и в центре страны.

В Киеве сегодня днем переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Прогноз погоды на 2 января 2023 года от Укргидрометцентра

В связи с оттепелью на высокогорье Карпат в Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области сохранятся высокая вероятность схода лавин. Объявлено снеголавинное предупреждение третьего уровня опасности.

Карта снеголавинной опасности в Карпатах по состоянию на 2 января 2022 года

Синоптик Наталья Диденко объясняет отсутствие осадков сегодня близостью сухого анитициклона Leonhard, который оказывает влияние на погоду в Украине.

В ближайшей перспективе ожидается, что температура начнет снижаться 4-5 января. Осадки появятся 5 января.

Напомним, что в Украине прогнозируют аномально теплую погоду.

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